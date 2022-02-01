Врачи назвали людей, которым грозит «тяжелый» «омикрон»

Число госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения «омикроном» заметно увеличилось. Об этом заявили японские медики. Их слова привело издание Express.

Рост числа пациентов в указанной возрастной группе выявили специалисты медицинского центра Фудзимино. При этом более половины из этих пациентов попали в больницу с пневмонией и им были необходимы аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Директор медучреждения Акира Кано отметил, что госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы.

Острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые давно поставили себе вакцину. Разговоры о «смягчении» «омикрон»-штамма коронавируса, по словам Кано, далеки от того, что он видел на практике.

Бывают случаи, при которых ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если у человека есть симптомы «омикрона». Например, если для исследования берется мало материала, или же если возбудитель успел переместиться дальше. При появлении симптомов заражения лучше ограничить контакты с другими людьми, даже если анализ отрицательный. Наиболее активное выделение вируса при заражении «омикроном» происходит во время инкубационного периода.