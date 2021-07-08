Врачи назвали главные аллергены июля

От аллергии страдают около 40% всех жителей Земли. Аллергия может проявляться в самых различных симптомах — кожный зуд, покраснения и высыпания на коже, отеки и насморк. Врач аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко назвала главные причины аллергии и объяснила, как можно победить эту болезнь. Об этом сообщил kp.ru.

Одной из причин аллергии специалист назвала цветение. Многие растения в летний период могут вызывать аллергический риноконъюнктивит (поллиноз), аллергический бронхит, дерматит, обострения бронхиальной астмы.

«Помимо пыльцевых аллергенов, летом часто возникают аллергические реакции на скошенные травы. Да, бывает и такое, что на сами цветущие растения аллергии нет, а вот на скошенные травы, на сено — реакция проявляется», — заявила врач.

Она также отметила, что летом аллергические реакции могут возникать из-за укусов пчел, ос, слепней, шмелей, а также на комаров и мошек.

Пащенко отметила, что понятия «сильный» или «слабый» аллерген не существует. Обычно сила реакции на аллерген зависит от концентрации, длительности контакта с аллергеном, от состояния иммунной системы человека, наличия аллергии на другие раздражители в анамнезе, а также поливалентной аллергии. Каждый человек реагирует на раздражители индивидуально.

По мнению специалиста, при возникновении симптомов аллергии необходимо проконсультироваться с аллергологом-иммунологом для более детального аллергологического обследования и определения тактики терапии. Важно выяснить, что именно вызывает реакцию организма. Таким образом получится сократить количество контактов с раздражителем.

«Если же диагноз пыльцевой аллергии уже поставлен, а реакция наблюдается в течение нескольких сезонов, то важно вести предупредительную тактику: будет необходима медикаментозная подготовка перед следующим сезоном цветения конкретного аллергена. Либо возможно проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ)», — добавила врач.

Кроме того, важно очищать воздух в помещении и проводить влажную уборку. Стоит отказаться от прогулок в сухую ветреную погоду, так как в это время возрастает концентрация пальцы в воздухе. После пребывания на улице стоит принять душ, промыть глаза и нос, прополоскать рот и умыться. Налет пыльцы может присутствовать на одежде и обуви, поэтому их обработка тоже нужна. Кроме того, аллергикам рекомендуется носить на улице маски.

Если аллергия возникла из-за укуса насекомых, стоит принять антигистаминное средство. Однако лучше обезопасить себя от укусов, используя средства против насекомых.

«Людям с реакцией на солнце рекомендуется надевать одежду из натуральных легких тканей, прикрывающую руки и плечи, ноги, обязательно носить головной убор, желательно с большими полями. Важно сократить пребывание на солнце, пользоваться солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты (SPF 50)», — порекомендовала врач.