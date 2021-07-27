Врачи назвали еще одно последствие коронавируса для глаз

Ученые зафиксировали еще один признак «длительного ковида». Речь идет про увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза и потерю нервных волокон. Обычно такие симптомы встречаются у людей, которые сталкиваются с неврологическими симптомами при коронавирусе.

Ученые опубликовали результаты исследования в журнале British Journal of Ophthalmology. Они напомнили, что длительны ковид — это состояние пациентов от завершения острой фазы коронвируса до полного выздоровления. У некоторых это состояние может растянуться на недели или месяцы. Нередко его сопровождают головные и невропатические боли, утомляемость, головокружение и онемение.

Офтальмологи нашли еще один симптом — потерю нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые считают, что это происходит из-за повреждения нервных волокон при коронавирусе. Исследование показало, что у пациентов с длительным ковидом через четыре недели после завершения острой фазы заболевания нервные волокна роговицы повреждены сильнее, чем у пациентов, которые не заражались коронавирусом. Такая же ситуация и с количеством дендритных клеток — у болевших COVID-19 их намного больше.

«Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов», — уточнили ученые.

При этом у тех пациентов, которые перенесли ковид без неврологических симптомов, больших изменений не было. Число нервных волокон роговицы у них было примерно такое же, как у здоровых людей.