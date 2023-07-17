Здоровье 17 июля 2023, 03:42 Врачи назвали действенные способы для сохранения разума в старости AHA: контроль давления в пожилом возрасте сохранит ум и защитит от мошенников Freepik

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Контроль артериального давления является самым эффективным способом для сохранения исполнительной функции мозга пожилых людей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на ученых американской кардиологической ассоциации (АНА).

Исследователи объяснили, что исполнительные функции головного мозга отвечают за навыки, позволяющие людям заниматься повседневными вещами. Главным элементом функции считается рабочая память. Она может ухудшиться у человека с возрастом.

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Исходя из этого, пожилые люди становятся уязвимыми перед мошенниками, ведь их легче обхитрить. Злоумышленники нагружают жертв большим количество информации.

По мнению ученых, доказательных способов восстановления памяти пока нет, однако можно поддерживать умственные способности, что сохранит рабочую память как минимум до 70-летнего возраста.

Для этого необходимо соблюдать уровень артериального давления в норме, и не допускать гипертонию. Также большое количество времени, затраченного на учебу, может уберечь мозг от потери когнитивных функций. Кроме того, изучение иностранных языков и активное участие в общественных мероприятиях могут сыграть полезную роль для памяти в будущем.

Ранее ученые составили специальный рацион для хорошей памяти в любом возрасте. В такой диете присутствуют ягоды, авокадо, свекла, шпинат и другие продукты.