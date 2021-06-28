Врачи назвали четыре основных симптома коронавируса у вакцинированных

Британские ученые назвали четыре симптома коронавируса, которые чаще всего наблюдают вакцинированные пациенты. Речь идет о тех, кто заболел после того, как получил оба компонента препарата.

Об этом сообщил Express. Исследование проводили на основе данных ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для отслеживания симптомов коронавируса. Пациенты, которые получили два компонента вакцины, а затем заразились коронавирусом, чаще всего жаловались на четыре проявления инфекции. Это головная боль, насморк, чихание и боль в горле.

Те пациенты, которые заразились после прививки только одним из двух компонентов вакцины, жаловались еще и на кашель.

Ученые напомнили, что вакцина не дает 100% защиты от заражения вирусом. Однако она значительно снижает риск тяжелого течения заболевания. У привитых пациентов очень редко встречаются привычные признаки болезни — потеря обоняния, лихорадка и одышка.

Ранее стало известно, что индийский штамм коронавируса намного опаснее для вакцинированных и переболевших. Он снижает иммунную защиту организма к вирусу примерно в два-три раза. Несмотря на то, что случаев заболевания среди полностью вакцинированных пациентов не так много, они все равно бывают.