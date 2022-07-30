Врачи назвали бананы одним из самых вредных продуктов для почек

Врачи в Турции составили список продуктов, употребление которых оказывает негативное влияние на почки. Об этом написало агентство En Son Haber.

Специалисты не рекомендовали есть много соли, лучше ее заменить на полезные специи. Врачи посоветовали исключить из ежедневного рациона полуфабрикаты. Оказалось, что с молоком тоже нужно быть осторожнее. В небольших количествах оно полезно, но при чрезмерном употреблении вредит почкам из-за присутствующего в нем фосфора.

В список попали бананы и апельсины, в которых есть калий. Этот элемент может нанести вред почкам. По словам турецких медиков, красное мясо в рационе должно быть дозировано. Белок животного происхождения не так хорошо усваивается организмом человека, а это отражается на органах мочевыделительной системы.

Семейный терапевт Анна Ивашкевич перед сезоном респираторных заболеваний посоветовала пить иван-чай. Это растение оказывает противовирусный эффект.