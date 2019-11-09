Врачи назвали 9 правил против рака
Онкология многолика, видов рака существует множество. Тем не менее врачи выработали общие рекомендации, выполняя которые удается существенно снизить риск заболевания онкологией. Принципов всего девять.
- Вес нужно держать в норме. Избыточная масса тела — путь к онкологии. Особенно велик риск заболеванием раком печени, кишечника, молочной железы.
- Больше двигайтесь. Физическая активность очень важна в профилактике онкологии. Следует не менее получаса в день посвящать ходьбе в быстром темпе или физкультуре.
- Отказаться от высококалорийных продуктов. Такая еда содержит сахар и жиры. И то, и другое — отличная питательная среда для раковых клеток. Идеальный баланс калорий в еде — не более 125 ккал на 100 граммов еды.
- Добавить в рацион фрукты, овощи и зелень. И отказаться от картофеля: крахмал — не лучшая еда. В день лучше съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов.
- Отказаться от красного мяса. Если совсем невмоготу, то сократить потребление этого продукта до 500 граммов в неделю, не больше.
- Отказаться от алкоголя. Нет, никто не требует «завязать»и перейти на воду. Но вот уж точно, женщинам лучше не превышать дозу в one drink в день — это до 15 граммов чистого спирта в сутки. Мужчины могут себе позволить вдвое большую дозу. Перебор приведет повышенному риску онкологии.
- Отказаться от соли. История та же, то со спиртным. До шести граммов соли в день — допустимая доза. Все, что больше — потенциально вредно.
- БАДы не помогают.
- Младенцев лучше кормить грудью. Это и естественно, и значительно уменьшает риск развития рака молочной железы. Прекрасно, если удастся не менее полугода кормить новорожденного грудью.