Здоровье 04 июля 2023, 03:30 Врачи назвали 4 признака ранней стадии рака Daily Express: язвы во рту и постоянный кашель могут быть симптомами раннего рака РИА «Новости»

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Специалисты независимой организации Cancer Research UK назвали четыре симптома, которые могут свидетельствовать о ранней стадии рака. Обратить внимание нужно на язвы, пятна во рту или на языке, которые долго не проходят. Результаты исследования привело издание Express.

По словам специалистов, говорить о развитии рака также могут непрекращающийся кашель, долго не проходящие язвы на коже и постоянная изжога. Медики указали, что большинство перечисленных причин могут быть вызваны и чем-то менее серьезным, чем рак. Но если это онкология, то ее ранее обнаружение имеет весомое значение.

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«Когда вы заметили какие-то ненормальные изменения или что-то, что не проходит на протяжении долгого времени, не игнорируйте. Обратитесь к врачу», — посоветовали специалисты.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал крапиву очень полезным растением, которое помогает бороться с раком. В ней содержится значительное количество витамина К.