Врачи навали привычку брать смартфон в туалет причиной геморроя

Сидеть в туалете со смартфоном оказалось вредным для здоровья. Специалисты предупредили, что такая привычка может привести к развитию геморроя.

Отправляясь в туалет с гаджетом, человек проводит в нем гораздо больше времени. Люди засиживаются на унитазе, листая новости и заходя в соцсети. На выводы, сделанные медиками, обратило внимание издание The Sun.

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«Если раньше некоторые предпочитали брать в туалет хорошую книгу, то теперь ее заменил смартфон», — отметила врач общей практики Сара Джарвис.

По ее словам, проблема образования геморроидальных узлов давно получила широкое распространение. Однако «люди страдают молча», предпочитая ее не озвучивать. В Британии, пояснила Джарвис, геморроем страдает в среднем один из четырех взрослых.

Доктор Лиза Акерли добавила, что из туалета на смартфоне его владелец может «принести» опасных микробов — вплоть до сальмонелл. Лучше всего, подчеркнула эксперт, телефон с собой не брать либо следовать определенным правилам. Она посоветовала держать гаджет только в левой руке и ничего ей не трогать вплоть до мытья рук. В таком случае опасные микробы не смогут проникнуть в организм.

Проведенное исследование показало, что в туалете часто пользуются смартфонами 57% жителей Великобритании. Еще 8% респондентов поступают так постоянно.