Здоровье 29 ноября 2022, 18:15 Врачи нашли связь между коронавирусом и раком легких Онколог Нидаль: заболеваемость раком легких выросла на фоне COVID-19

Читать 360tv в

Количество людей с диагностированным раком легких выросло на фоне пандемии коронавируса. Онколог Салим Нидаль рассказал ИА «ФедералПресс», почему это произошло.

Во-первых, у переболевших COVID-19 снизился иммунитет. Это повышает риск активизации раковых клеток, если они уже есть в организме, уточнил врач.

Реклама

Кроме того, во время пандемии врачи массово делали пациентам КТ легких. Из-за этого выросло количество людей с выявленными онкологическими заболеваниями.

Реклама

Причем речь идет и о других органах, которые попадали в зону сканирования при исследовании. Например, у некоторых находили рак печени, пояснил Нидаль. Он подчеркнул, что это хорошая тенденция, так как вовремя диагностированную болезнь легче вылечить.