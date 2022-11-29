29 ноября 2022, 18:15
Врачи нашли связь между коронавирусом и раком легких
Онколог Нидаль: заболеваемость раком легких выросла на фоне COVID-19
Количество людей с диагностированным раком легких выросло на фоне пандемии коронавируса. Онколог Салим Нидаль рассказал ИА «ФедералПресс», почему это произошло.
Во-первых, у переболевших COVID-19 снизился иммунитет. Это повышает риск активизации раковых клеток, если они уже есть в организме, уточнил врач.
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Кроме того, во время пандемии врачи массово делали пациентам КТ легких. Из-за этого выросло количество людей с выявленными онкологическими заболеваниями.
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Причем речь идет и о других органах, которые попадали в зону сканирования при исследовании. Например, у некоторых находили рак печени, пояснил Нидаль. Он подчеркнул, что это хорошая тенденция, так как вовремя диагностированную болезнь легче вылечить.
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