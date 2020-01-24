Врачи нашли симптом, который поможет выявить рак на ранней стадии

По данным сайта «Дни.ру», речь идет о раке гортани. Одним из его симптомом может быть охрипший голос, который не восстанавливается более трех недель. В этом случае лучше обратиться к врачу.

Конечно, это может говорить о гораздо менее опасных заболеваниях, например, о ларингите. Но все же, если хрипота не проходит уже давно, — это тревожный звоночек.