Врачи нашли новый способ диагностики рака кишечника

По словам ученых, заболевание имеет не только генетическую, но и микробную природу. Уже на ранних его стадиях можно обнаружить замену нормальной кишечной микробиоты на такие опасные бактерии, как Fusobacterium nucleatum и Atopobium parvulum.

Таким образом, диагностика ранних стадий колоректального рака упрощается до микробиологического исследования кишечной флоры, сообщило ИА Nation News.

Авторы работы отметили, что распространение колоректального рака идет значительно медленнее по сравнению с другими онкологическими недугами.