Коронавирус способен провоцировать множество неприятных осложнений. В последнее время переболевшие люди начали жаловаться на новую проблему — кариес. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Дожила до 35 лет без проблем с зубами: постоянно проверялась, все было в порядке. А спустя четыре месяца после ковида — кариес сразу на пяти зубах. На одном из них кариозная полость оказалась слишком глубокой, в этом зубе пришлось удалять нервы», — рассказала свою историю одна из переболевших Тамара.

Президент Международной ассоциации молодых стоматологов Инна Вирабова отметила, что каждый пятый человек рассказывает о проблемах с зубами после перенесенного COVID-19. При этом, как правило, болезнь поражает зубы тех людей, которые перенесли ее в тяжелой форме.

По словам врача, связаны такие симптомы с общим ослаблением иммунитета. Из-за ослабленности организма под удар попадают зубы. Даже самые незначительные проблемы с зубами могут перерасти в серьезные травмы после перенесенного коронавируса.

«Сам по себе коронавирус, конечно, не может стать причиной того, что вы лишитесь зубов — не надо мифологизировать. Но то, что вирусная инфекция ослабляет организм и делает его более уязвимым, действительно так», — отметила заведующая Научно-консультативным отделением клиники Института иммунологии России, доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс.