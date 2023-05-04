Здоровье 04 мая 2023, 01:24 Врачи нашли ленточных червей в позвоночнике россиянина Врачи из Кургана обнаружили червей в позвоночнике мужчины Freepik

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Редкое заболевание удалось обнаружить врачам НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Илизарова в Кургане. Медики установили, что боли в спине и в конечностях 60-летнего животновода из Омской области вызвали ленточные черви, поселившиеся у него позвоночнике. Статью опубликовали на сайте медучреждения.

Пациент пожаловался врачам на слабость в ногах, выпуклость в районе позвоночника и на боли в груди. Медики провели МРТ и КТ и выяснили, что у мужчины стеноз позвоночного канала, а в грудном отделе позвоночника — гнойный абсцесс. Стало ясно, что необходима операция.

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«Врачи-нейрохирурги <…> принимают решение провести сложное оперативное вмешательство — открытую биопсию содержимого паравертебрального абсцесса. Для этого необходимо было сделать ламинэктомию — хирургическую процедуру по удалению части позвонка», — рассказали в больнице.

Затем гистологи провели биопсию взятого материала и выяснили, что в организме животновода присутствуют нити червей-гельминтов. В результате пациенту поставили редкий диагноз — «эхинококковый остеомиелит позвоночника».

Профессия мужчины вполне объясняет то, как паразит мог попасть в организм мужчины, пояснили врачи.