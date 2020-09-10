Врачи нашли альтернативный способ лечения боли

При этих заболеваниях опорно-двигательного аппарата возникает боль. Поэтому помимо основного лечения медики назначают болеутоляющие препараты. Например, нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) или миорелаксанты. Однако у таких лекарств имеются побочные эффекты — эрозия и язвы стенок желудка, нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

Недавно в России начали применять альтернативный метод купирования боли — радиочастотную денервацию. Теперь врачи используют электрический ток, благодаря чему на срок до двух лет «выключаются» нервы, несущие болевую информацию от пораженных участков в кору головного мозга. Ток сверхвысокой частоты разогревает окружающие ткани до 80–85 градусов. В связи с этим нерв прекращает работать, а пациент больше не испытывает неприятные ощущения.

Метод радиочастотной денервации — достаточно эффективен для пациентов со стойкими болями после поверхностной травмы. Об этом рассказал ортопед-травматолог Андрей Королев. Методика работает, если у человека нет «выраженных внутренних изменений», а боль вызвана только частичным повреждением поверхностного нерва.

Болевой синдром при артрозах, артритах и других состояниях вызван уже серьезными патологиями и дегенеративными изменениями в суставах. Поэтому толку от выключения нервов не будет, понадобятся более радикальные решения, предупредил специалист.

Радиочастотную денервацию часто применяют при наличии аллергии на болеутоляющие препараты, отметил ортопед-травматолог Андрей Литвиненко.