Врачи напомнили об эффективности масок в борьбе с коронавирусом

Медики дали рекомендации людям, которые могли общаться с зараженными коронавирусом. По словам директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, болезнь будет протекать легче у пациента, если при контакте с больным он был в маске, полоскал горло и мыл руки, лицо, написала Lenta.ru.

Слова Руженцовой подтвердил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. По его словам, медицинская маска не способна полностью остановить вирус, однако она может уменьшить дозу возбудителя.

«Маски, маски и еще раз маски. Они не гарантируют полной защиты, но они задерживают до 80% микрокапель, которые летят от больного. Если они не полностью предотвращают заражение, то хотя бы существенно уменьшают дозу заражения. А от дозы вируса очень зависит, будет задержано иммунитетом заболевание или оно разовьется», — сообщил он.

Конкретного количества возбудителя, от которого можно заразиться со стопроцентной вероятностью, не существует. Однако если человек уже болел или был вакцинирован, то ему потребуется намного большая доза вируса. При этом барьер иммунитета не бесконечен, чем больше прошло времени от вакцинации, тем он ниже, заключил ученый.