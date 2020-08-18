Врачи начали лечить заболевания суставов жиром
Врачи разработали новую методику лечения суставов при помощи жира, взятого у пациента. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на ортопеда-травматолога Андрея Литвиненко.
Он рассказал, что этот способ помогает лечить суставы без операции. Но технология не сработает, если заболевание запущено и сустав уже разрушен сильно.
«Но если раньше мы отправляли на замену пациента с третьей стадией остеоартрита. То есть сейчас мы можем этих пациентов действительно вылечить и избежать операции», — пояснил врач.
Он уточнил, что стволовые клетки в составе жира пациента помогают снять воспаление и ускоряют регенерацию тканей.