Врачи начали лечить заболевания суставов жиром

Он рассказал, что этот способ помогает лечить суставы без операции. Но технология не сработает, если заболевание запущено и сустав уже разрушен сильно.

«Но если раньше мы отправляли на замену пациента с третьей стадией остеоартрита. То есть сейчас мы можем этих пациентов действительно вылечить и избежать операции», — пояснил врач.

Он уточнил, что стволовые клетки в составе жира пациента помогают снять воспаление и ускоряют регенерацию тканей.