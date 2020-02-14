Врачи Минздрава назвали самые частые заболевания в России

Главный внештатный специалист Минздрава по пульмонологии Центрального федерального округа Андрей Малявин пояснил, что лидерство болезней органов дыхания объясняется уязвимостью бронхолегочной системы. По словам эксперта, она подвержена влиянию внешней среды.

«Я считаю, что цифры резко занижены ввиду того, что у нас очень плохая диагностика хронической обструктивной болезни легких (ХОБ). Примерно в десять раз меньше, чем в среднем по миру. А так это общемировая тенденция. Такие заболевания распространены, поскольку этот орган с внешним миром общается напрямую, можно сказать. ХОБ, например — третья причина смерти в США после всей онкологии и всех сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Малявин.

Наиболее распространенные болезни органов дыхания — бронхит, трахеит, острый ларингит и пневмония. Специалисты Международного агентства по изучению рака (IARC) добавили, что рак легких — самый распространенный тип рака в мире.

Терапевт Людмила Лапа отметила, что нередко заболевания органов дыхания возникают из-за недолеченной простуды. Многие россияне выбирают самолечение, с которым часто не справляются. На распространение болезней, по мнению терапевта, влияет и плохая экология.

«У нас постоянно то горит что-нибудь, то пылит. И никакая иммунная система не выдерживает. Плюс у нас полное отсутствие солнца: гормональный фон тоже падает вместе с иммунной системой, и получается распространение различных заболеваний, которые переходят в хроническую форму», — пояснила Лапа.

Первые пять месть в списке распространенных заняли также болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, мочеполовой системы и органов пищеварения.