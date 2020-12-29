Врачи ковид-отделений Пермского края рассказали, как встретят Новый год
Медицинские работники отделений для зараженных коронавирусом в Пермском крае рассказали, как собираются справлять Новый год. Врачи планируют поздравить пациентов с праздником, пишет сайт URA.ru.
Уточняется, что персонал краевой клинической инфекционной больницы сделает праздничный обход по палатам, в которых лежат те, кто лечится от COVID-19.
«Поздравят друг друга словами, пожелают всего наилучшего. На обход пойдут обязательно, всех пациентов поздравят, а потом праздничный ужин. Наверняка, те, кто будет дежурить, что-то вкусное из дома принесут», — отметила главврач учреждения Ирина Чарушина.
А в краевой больнице имени Вагнера в Березниках врачи не будут отмечать Новый год. При этом медики тоже пообещали поздравить своих пациентов. Угощения не будет закупаться, потому что в ковид-отделении находится много людей с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет.