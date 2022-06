Врачи клиники Мауо связали употребление сладких напитков с преждевременным старением

Чрезмерное употребление сладких газировок и соков может запустить процесс преждевременного старения, считают врачи из Mayo Clinic (США). Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на Eat This Not That.

Сахар в газировках негативно влияет на качество кожи и на общее состояние организма. Он стимулирует выработку плохого холестерина, который в свою очередь повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также может послужить причиной развития аутоиммунных заболеваний.