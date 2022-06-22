Врачи клиники Мауо объяснили, почему так важно соблюдать режим

Засыпать и просыпаться лучше в одно и то же время, это улучшит качество сна и позволит чувствовать себя бодрее в течение дня. Об этом заявляют специалисты клиники Мауо (США), написало издание «Профиль» со ссылкой на Livestrong.

Соблюдать расписание следует не только в будни, но и в выходные дни, отметило ИА Nation News. В некоторых случаях, чтобы лучше выспаться, подъем можно перенести на 30 минут вперед. При этом если утром вы проснулись самостоятельно, не стоит засыпать «еще на несколько минут» — это только ухудшит самочувствие после окончательного пробуждения.