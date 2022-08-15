Врачи клиники Майо посоветовали мыть руки, чтобы предотвратить заражение сальмонеллезом

Сальмонеллез можно предотвратить, если соблюдать ряд простых правил. Такой информацией поделились врачи из клиники Майо. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам медиков, важно тщательно мыть руки с использованием мыла. Таким образом бактерии не смогут попасть в рот. Кроме того, сырую рыбу и мясо важно хранить отдельно от другой еды. Таким образом продукты не зарязатся. Кроме того, важно тщательно готовить яйца, так как они могут быть источником сальмонеллеза.