Врачи Каролинского института рассказали о пользе йоги в борьбе с алкоголизмом

Справиться с алкоголизмом помогает йога, а также наличие физической активности. К такому выводу пришли специалисты Каролинского института в Швеции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Drug and Alcohol Dependence.

Медики решили провести эксперимент. Они посоветовали людям, которые страдают алкогольной зависимостью, на протяжении трех месяцев три раза в неделю заниматься спортивными упражнениями. Среди вариантов физической активности были йога, езда на велосипеде и аэробные упражнения.

Результаты исследования показали, что спорт снижает потребность в алкоголе. При этом лучшие показатели были у тех людей, которые занимались йогой.