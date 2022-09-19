Врачи канала «Твое здоровье» рассказали, что бананы улучшают эмоциональное состояние | 360°

Здоровье 19 сентября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

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Viber Врачи канала «Твое здоровье» рассказали, что бананы улучшают эмоциональное состояние

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Правильное питание помогает справиться с негативными эмоциями. Такой информацией поделились эксперты Telegram-канала «Твое здоровье». Об этом сообщило Nation News со ссылкой на сетевое издание Yakutsk.ru.

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По словам специалистов, если вы столкнулись с усталостью, то стоит употреблять бананы, хумус, форель или авокадо. В случае стресса стоит съесть брокколи, индейку, миндаль и овсянку. Яблоки, ромашки, фисташки и сельдерей помогают справиться со злостью. При этом избавиться от грусти можно с помощью шоколада, шпината, киноа или йогуртов.

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