Здоровье 20 января 2023, 17:09 Врачи Камалова и Ерофеева предупредили о негативных последствиях стресса для женщин Врачи Камалова и Ерофеева рассказали, что стресс может стать причиной бесплодия

Читать 360tv в

Сильный стресс или тревожность могут стать причинами развития бесплодия. Такой информацией поделились репродуктолог и репродуктивный психолог Ксения Камалова и акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с «Общественной службой новостей».

Камалова предупредила, что наряду с физиологическими проблемами невозможность завести ребенка может основываться и на психологических факторах. Стресс или повышенная тревожность могут помешать женщине забеременеть.

Реклама

Однако Любовь Ерофеева предупредила, что как правило подобная проблема идет в сочетании с другими заболеваниями.

Реклама

«„Психологическое бесплодие“ изолированно встречается редко, обычно это сочетание и наложение ряда чисто медицинских факторов», — пояснила медик.