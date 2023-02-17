Здоровье 17 февраля 2023, 00:30 Врачи Ямальского центра общественного здоровья рассказали о пользе разноцветных овощей Разноцветные фрукты и овощи помогут улучшить здоровье

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Употребление разноцветных овощей и фруктов может значительно улучшить здоровье. Такой информацией поделились представители Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сообщил «Север-Пресс».

По словам медиков, чтобы восполнить витаминный минимум, ежедневно стоит съедать один зеленый и один оранжевый овощ. Можно добавить в рацион огурец и морковь.

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Снизить риск развития онкологических заболеваний и болезней глаз можно с помощью зеленых продуктов — брокколи, гороха или авокадо.

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Фиолетовые овощи и фрукты способны снижать кровяное давление. По этой причине гипертоникам необходимо употреблять ежевику, виноград, голубику и инжир.