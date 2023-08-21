Здоровье 21 августа 2023, 23:41 Врачи Ижевска удалили у пенсионерки шестикилограммовую кисту

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Врачи из Ижевска удалили у пенсионерки кисту весом шесть килограммов. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Операцию провели в городской клинической больнице № 6. Пенсионерка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на быстро увеличивающийся объем живота. В результате исследования врачи обнаружили у нее новообразование в яичнике. Диаметр кисты составлял 30 сантиметров, а вес — шесть килограммов. Новообразование оказалось доброкачественным.