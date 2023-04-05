Здоровье 05 апреля 2023, 22:36 Врачи из Петербурга начали реабилитацию младенца весом 320 граммов

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Врачи Первой детской больницы начали выхаживать младенца, вес которого при рождении составил всего 320 граммов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Родившийся мальчик стал первым выжившим ребенком с настолько низким весом. На свет он появился два месяца назад. Сейчас он пребывает в реанимационном кувезе, который поддерживает необходимые для роста температуру и влажность. Ребенок смог вырасти до 900 граммов за время реабилитации.

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«Потихонечку мы стараемся привести его к такому состоянию, когда он сможет дышать, как мы с вами, не будет требовать нашей помощи и будет переведен на этап выхаживания», — рассказала врач-реаниматолог Детской городской больницы № 1 Мария Старкова.