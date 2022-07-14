facebook_pixel
    14 июля 2022, 18:10

    Врачи из Омска провели двойную операцию на пожилой женщине

    Арина Бобкова

    Врачи из Омска спасти жизнь пожилой женщине. Они провели на ней двойную операцию. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава города.

    В больницу женщина поступила с желтухой. Врачи восстановили проходимость желчевыводящих путей, однако в процессе операции обнаружили рак начальной стадии. В результате они выполнили резекцию желудка. Длительность операции составила около четырех часов.

    При этом процедура являлась щадящей, так как выполнялась с помощью лапароскопа. Женщина сможет прийти в себя намного быстрее благодаря усилиям медиков.