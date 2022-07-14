Врачи из Омска провели двойную операцию на пожилой женщине

Врачи из Омска спасти жизнь пожилой женщине. Они провели на ней двойную операцию. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на пресс-службу минздрава города.

В больницу женщина поступила с желтухой. Врачи восстановили проходимость желчевыводящих путей, однако в процессе операции обнаружили рак начальной стадии. В результате они выполнили резекцию желудка. Длительность операции составила около четырех часов.

При этом процедура являлась щадящей, так как выполнялась с помощью лапароскопа. Женщина сможет прийти в себя намного быстрее благодаря усилиям медиков.