Специалисты уточнили, что очень горячая вода может разрушить вирус за полчаса и более, при этом температура жидкости должна достигать 56 градусов. Стоит помнить, что коронавирусная инфекция поражает дыхательные пути, а не органы пищеварительной системы. По мнению медиков, прогреть тело пациента до 56 градусов нельзя без вреда его здоровью и опасности для жизни.

Эксперты обратили внимание на то, что инфекция не несет особой опасности для азиатов, несмотря на то, что обнаружили ее в Китае. В настоящее время не проводилось исследований того, какие группы обладают уязвимостью к коронавирусу.

Врачи из Китая добавили, что чеснок не способен убить вирус. Это растение может бороться с микробами, но его влияние на коронавирусную инфекцию пока не подтвердили.

Ранее заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук Владимир Шумилов заметил, что коронавирус потерял агрессивность.