Врачи из Казани вытащили зубную щетку из головы пациента

Хирурги отделения нейрохирургии № 2 РКБ Татарстана спасли жизнь мужчине. В его голову была воткнута зубная щетка. Об этом представители медучреждения Казани сообщили в Instagram.

Когда мужчину доставили в больницу, он был в сознании. Пациента повезли на КТ, а потом на операцию.

«Этим пациентом был наш коллега — врач из далекого от нас региона. Полтора года назад он получил тяжелую травму головы, перенес открытую операцию на головном мозге. Долго восстанавливался и продолжал оперироваться, чтобы восстановить кожный покров в области травмы», — рассказали врачи.

Они отметили, что мужчине повезло, поскольку сглаженные края ручки зубной щетки как бы раздвинули, а не проткнули мозг. Ни крупные сосуды, ни жизненно важные центры не были повреждены. Также отсутствовали гематомы, кровоизлияния.

«Хирурги отделения нейрохирургии № 2 аккуратно извлекли щетку из головы, предполагая любой исход. Мужчина мог умереть в любую секунду от внезапно открывшегося кровотечения. Но ему снова повезло. Все прошло идеально», — сообщили в медучреждении.

Спустя четыре дня после операции пациента перевели из реанимации в обычное отделение, он идет на поправку. При этом как зубная щетка попала в голову мужчине, неизвестно.