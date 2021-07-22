Врачи из ЯНАО предупредили, что не стоит лечить коронавирус полынью

Ученые установили, что экстракт полыни помогает бороться с коронавирусом. Однако врачи Ямальского центра общественного здоровья не рекомендуют использовать его для лечения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ученые обнаружили, что вещества, содержащиеся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2 в клеточных линиях, в том числе в легочной ткани. Мы предостерегаем от необдуманного применения растения для лечения коронавируса. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением», — заявили в ведомстве.

Врачи рассказали, что на основе экстракта растения можно создать препарат для лечения COVID-19. Однако на данный момент недостаточно клинических испытаний. Именно поэтому невозможно наверняка сказать об эффективности экстракта полыни.