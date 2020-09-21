Врачи из госпиталя им. Вишневского займутся трансплантацией лиц

Военный госпиталь имени Вишневского намерен заняться сложнейшими операциями, вплоть до пересадки лица. Медицинское учреждение уже получило лицензию на проведение трансплантаций.

«До недавнего времени мы не могли проводить такие операции в госпитале Вишневского, но теперь получили соответствующую лицензию на проведение трансплантаций», — рассказал в беседе с РИА «Новости» начальник кардиохирургического центра военного госпиталя имени А. А. Вишневского, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Александр Лищук.

В связи с этим в госпитале формируется специализированное отделение трансплантации сердца, органов и тканей. Лищук добавил, что хотел бы, чтобы врачи госпиталя занимались не только сердцем, но другими органами, вплоть до трансплантации лица.

«Я бы хотел, чтобы мы занимались не только сердцем, но в наше ведение входили бы печень, почки, трансплантация пальцев рук, вплоть до трансплантации лица», — заявил врач.

По его словам, на первом этапе госпиталь планирует выйти на 50 подобных операций в год.

В России в общей сложности порядка тысячи граждан стоят в очереди на трансплантацию различных органов, а срок ожидания достигает трех лет, пояснил Лищук.

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