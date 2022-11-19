Здоровье 19 ноября 2022, 13:18 Врачи из госпиталя Бурденко научились «выращивать» конечности для лечения военных ранений Life: в госпитале Бурденко создали технологию имплантирования для лечения военных ранений freepik

Читать 360tv в

Сотрудники столичного военного госпиталя имени Бурденко разработали новый способ полного восстановления военных после минно-взрывных и огнестрельных ранений конечностей. О медицинском ноу-хау со слов представителей Минобороны рассказали на сайте Life.ru.

«Был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов», — сообщили представители ведомства.

Реклама

По их словам, методологию уже применяют при реабилитации участников спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ.

Реклама

Изобретение военных медиков предполагает разработку индивидуального трехмерного имплантата. Его размеры и форму подбирают под каждый конкретный случай. Саму конструкцию устанавливают в зону травмы, а затем он заполняется элементами костных тканей.

Этот материал изымают из других частей тела пациента. Такой способ создания недостающего элемента организма называют аутотрансплантацией.

По словам медиков, реабилитация после таких врачебных манипуляций длится недолго.