Врачи: использование дезодорантов негативно влияет на организм

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что свинец, который содержится в дезодорантах, является токсичным веществом. По ее словам, некоторые люди сталкиваются с индивидуальной непереносимостью. Также организму вредят титан и цианид в составе.

Эксперт добавила, что в дезодоранты-аэрозоли производители часто добавляют кислоты и консерванты, которые токсично действуют на организм.

«Я бы рекомендовала россиянам использовать пасты от пота. Составы у них лучше, чем у дезодорантов и антиперспирантов — туда обычно входят мел и окись цинка. Цинк, в свою очередь, достаточно безопасный препарат, который не оказывает на организм человека побочных действий. Кроме того, могу посоветовать детские присыпки. Они обычно хорошего качества, потому что проходят множество исследований, перед тем как попасть на полки магазинов. В детских присыпках используются порошки мелкодисперсного цинка, которые при умеренном нанесении на аксиллярную область не оставляют запаха и следов на коже и одежде», — пояснила Лапа.

Она подчеркнула, что при использовании дезодорантов важно соблюдать правила гигиены: не давать средство другим людям и всегда наносить его на чистое тело.

«Хорошая альтернатива дезодорантам — инъекции ботулотоксина в аксиллярную область. Они полностью останавливают потоотделение в этой зоне. Вреда такие инъекции не приносят, потому что не оказывают системного воздействия на организм. Многие считают, что после такой процедуры у человека нарушается терморегуляция, но это не так. Аксиллярная область — не такая уж и большая зона терморегуляции. Повторять процедуру следует не чаще, чем раз в полгода», - дерматолог Татьяна Егорова.