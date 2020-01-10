Врачи и психологи объяснили, чем плохи длинные новогодние праздники

«Обращения в январе повышаются в разы. За новогоднюю неделю в клинике в 2-3 раза больше пациентов, чем за месяц в другое время», — заявила клинический психолог, директор Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева. По ее словам, для некоторых категорий людей такие длинные выходные становятся «больше кризисом».

«Хорошо тем, у кого и так все хорошо. У кого семья, дети. А те, кто не устроен в жизни? Одинокие люди, старики — для них это пытка!» — процитировал психолога «Царьград».

Токарева указала на проблему «располневших, одуревших от алкоголя и безделья» жителей.

Главный врач медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов отметил, что россиянам необходимо пересмотреть культуру празднования. Нужно отказаться от неумеренного употребления алкоголя и планировать свое время, а не бездельничать.