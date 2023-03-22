Здоровье 22 марта 2023, 22:47 Врачи Хохолкова и Хамицева опровергли популярные мифы о витамине C Врачи Хохолкова и Хамицева заявили, что цитрусовые — не единственные источники витамина C

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Вопреки распространенному заблуждению, цитрусовые являются далеко не единственным источником витамина C. Этот и другие мифы развеяли диетолог Юлия Хохолкова и терапевт Оксана Хамицева. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Хохолкова подчеркнула, что большое количество витамина C содержится во фруктах, ягодах и овощах. Например, в смородине, болгарском перце. При этом если в шиповнике и облепихе содержится 1250 мг и 800 мг соотвественно, то в лимонах и апельсинах всего 40 мг на 100 г.

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Кроме того, многие считают, что витамин C эффективен в борьбе с простудой и гриппом. Однако терапевт Оксана Хамицева подчеркнула, что полагаться только на него не стоит

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«Доказано, что витамин С стимулирует выработку Т- и B-лимфоцитов, интерлейкинов, то есть определенных факторов нашего иммунитета, которые играют роль в иммунном ответе на инфекции. Но при этом считать, что это единственно необходимое лекарство, которое спасет нас от любого ОРВИ — не стоит», — отметила врач.