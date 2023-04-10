10 апреля 2023, 02:24
Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца СВО, вытащив пулю из его сердца
Военный врач Лищук провел уникальную операцию по извлечению пули из сердца бойца
Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию. Они извлекли пулю из сердца бойца спецоперации и спасли ему жизнь. Об этом рассказал ТАСС.
Непростую операцию выполнял начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Ему предстояло вытащить пулю прямо из сердца солдата. Врач рассказал, что пациент поступил в госпиталь сразу с передовой. После проведения необходимых исследований, сражу же приступили к операции. Как пояснил доктор, пуля была припаяна к левому желудочку, частично разорвав его, и перикарду.
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«Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный — пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям», — рассказал Лищук.
Кардиохирург добавил, что работающие на передовой медики провели уже более 100 операций по извлечению пуль и осколков из сердца.
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