Здоровье 10 апреля 2023, 02:24 Врачи госпиталя Вишневского спасли бойца СВО, вытащив пулю из его сердца Военный врач Лищук провел уникальную операцию по извлечению пули из сердца бойца Freepik

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Военные врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию. Они извлекли пулю из сердца бойца спецоперации и спасли ему жизнь. Об этом рассказал ТАСС.

Непростую операцию выполнял начальник центра кардиохирургии Александр Лищук. Ему предстояло вытащить пулю прямо из сердца солдата. Врач рассказал, что пациент поступил в госпиталь сразу с передовой. После проведения необходимых исследований, сражу же приступили к операции. Как пояснил доктор, пуля была припаяна к левому желудочку, частично разорвав его, и перикарду.

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«Пуля прошла через левое легкое, рядом проходили крупные сосуды, но пуля их не задела, поэтому исход был благоприятный — пациент остался жив и сейчас, после удаления этого инородного тела, конечно же, он будет восстановлен полностью и вернется к своим служебным обязанностям», — рассказал Лищук.

Кардиохирург добавил, что работающие на передовой медики провели уже более 100 операций по извлечению пуль и осколков из сердца.