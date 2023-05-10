Здоровье 10 мая 2023, 13:06 Врачи госпитализировали на 25% меньше россиян с ковидом за сутки Оперштаб 10 мая сообщил о 2405 новых случаях заболевания ковидом в России РИА «Новости»

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В России за сутки ковид диагностировали у 2405 человек. Госпитализировали 281 больного, что на четверть меньше данных на утро 9 мая. Об этом сообщил оперштаб.

За сутки по стране излечились 3278 человек, с увеличением на 4%. Число госпитализаций сократилось на 25,1% — до 281 случая. В 23 регионах выдали больше направлений в стационар, в 35 — меньше, еще в 27 ситуация не изменилась. Скончались 24 инфицированных.

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Если по России в целом выявили 2405 случаев заболевания, то в Москве, по данным на 11:00 10 мая, — 301. Госпитализировали 61 больного, выздоровел 741 человек, семь пациентов умерли.

В Подмосковье, по информации управления Роспотребназора по Московской области, провели в общей сложности 25 257 912 исследований без учета ПЦР. За последние сутки выявили 20 случаев заболевания, шесть человек положили в больницы. Еще семеро излечились.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов призвал сохранять бдительность, ведь циркуляция вируса не остановилась. Он рекомендовал проводить ревакцинацию пожилым людям и всем, кто страдает хроническими заболеваниями.