Врачи Гимранов и Гаврилов рассказали, как бороться с отеками ног во время жары

Отек ног во время летней жары связан, в первую очередь, с перестройкой работы сердечно-сосудистой системы и с функциональной венозной недостаточностью. Об этом Lenta.ru рассказали главный врач клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов и кандидат медицинских наук, хирург Василий Гаврилов.

По словам специалистов, справиться с проблемой позволяет вода, однако это не означает, что ее надо пить слишком много. По словам Гимранова, достаточно выпивать до трех литров в день.

«Большое количество жидкости в организме поможет сердцу адекватно поддерживать свою функцию насоса», — добавил он.

В свою очередь Гимранов посоветовал людям с такой проблемой в течение дня делать упражнения для стоп и голеней.

«Выполняйте упражнения для стоп и голеней. Можно крутить стопой на себя и от себя, попеременно вставать на пятку и на носок, делать упражнение „велосипед“ лежа на спине. Мышечная работа улучшает циркуляцию жидкости и уменьшает застойные явления», — сообщил врач.

В жару обязательно стоит сократить количество соли в пище и добавить в рацион больше фруктов и овощей.