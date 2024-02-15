Здоровье 15 февраля 2024, 18:04 Врачи Гандельман и Продеус: употребление шаурмы снижает риск развития инфаркта и инсульта

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Шаурма состоит из продуктов, снижающих риск развития инфаркта и инсульта. Об этом рассказали кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам специалистов, снизить вероятность возникновения болезней сердца способна томатная паста в составе блюда. Кроме того, лаваш содержит марганец, предупреждающий риск развития диабета.

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Как сообщило Utro.ru, при этом важно обращать внимание на калорийность шаурмы и не добавлять туда большое количество соуса.