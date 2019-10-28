Врачи Дубны устроили генеральную уборку. Скоро в больнице откроется новый хирургический корпус

Масштабная уборка перед новосельем. В городской больнице Дубны скоро откроется новый хирургический корпус. И перед этим важным для города событием сотрудники решили провести субботник. О битве за чистоту и новых перспективах в борьбе за здоровье — расскажет телеканал «360».

Михаил Медведев уже 17 лет работает в Дубне. Последние полтора года — в должности заместителя главного врача по медицинским вопросам. Сейчас он с коллегами приводит в порядок территорию городской больницы. Совсем скоро они отметят новоселье и переедут в новый корпус.

«У нас впереди большое событие — открытие нового хирургического корпуса, но и сами видите, что здесь территория в процессе строительства, она была, так сказать, приведена в негодность, потому что и земельные работы были, и машины здесь ходили, и мусор строительный, и так далее. Нам город, администрация решила помочь и выделила людей для уборки территории, народ с энтузиазмом гребет листья и приводит территорию в порядок», — сказал Михаил Медведев, заместитель главного врача по медицинским вопросам городской больницы Дубны.

Еще 12 лет назад появилась первая информация о строительстве нового корпуса. Подрядчики менялись, сроки неоднократно переносили. И вот до торжественного открытия остаются считанные дни. Штат медицинских специалистов хирургического корпуса полностью укомплектован. Привлекли врачей из Москвы, Подмосковья и других регионов России. В новом корпусе — более 7 000 единиц оборудования.

Разрешение на ввод в эксплуатацию лечебному корпусу уже выдано. Желающих внести свой вклад в финальную уборку было так много, что не хватило перчаток и грабель. Пришлось срочно ехать за дополнительной партией инструментов.

Всего на большую уборку вышли около пятидесяти человек. И это стало своеобразным стартом в череде городских субботников. Вскоре, так называемую, эстафету чистоты подхватят другие муниципальные организации.