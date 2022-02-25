Врачи-диетологи назвали овощи, которые могут быть опасны для здоровья

В число овощей, которые могут нанести вред здоровью, вошли картофель, баклажаны, помидоры, зеленый горошек, капуста и свекла. Такое мнение озвучили российские врачи-диетологи Ирина Торопыгина, Тамара Крамченинова и Ирина Бородина, написало издание E1.ru.

Например, картофель и баклажаны могут причинить вред из-за входящего в их состав токсичного гликозида соланина. Это вещество, в первую очередь, содержится в кожице, которую обязательно нужно снимать. Картофель также вреден из-за большого количества крахмала, из-за которого можно быстро набрать лишний вес, сообщило ИА Nation News.

Привычные помидоры склонны накапливать нитраты, наличие которых зачастую перевешивает возможную пользу от этого продукта, отметили диетологи.

Для поджелудочный железы серьезные риски несет консервированный зеленый горошек. Кроме того, он может спровоцировать метеоризм. Свекла из-за оксалата кальция противопоказана при мочекаменной болезни и гастрите, а капусту лучше не есть тем, у кого нарушена работа щитовидной железы и кишечника.