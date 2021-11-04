Врачи дали советы по укреплению здоровья в период нерабочих дней

В период нерабочих дней у россиян появляется больше соблазнов вести нездоровый образ жизни с застольями и без физической активности. Медики предупреждают, что нужно помнить о своем здоровье и не переусердствовать с вредными привычками.

Медики в беседе с газетой «Известия» напомнили, что алкоголь будет способствовать набору веса и создавать дополнительную нагрузку на сердце и печень. Организму придется трудиться вдвойне, чтобы вывести токсины. Не исключены и случаи алкогольного отравления, которые приведут к выпадению из рабочего графика на долгое время.

Рацион, подчеркнули врачи, нужно разнообразить полезными продуктами. В первую очередь это овощи и фрукты. Витамином D насыщены жирная рыба, печень трески. Много полезных веществ в квашеной капусте. Для поддержания иммунной системы обязательно нужен цинк — его много в мясе, морепродуктах и тыквенных семечках.

Ранее врачи отметили, что переизбыток алкоголя может снизить эффективность прививки от COVID-19. Речь идет о чрезмерном употреблении спиртного. Несколько бокалов вина не помешают организму вырабатывать иммунитет против инфекции.