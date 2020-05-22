    22 мая 2020, 20:14

    Врачи дали советы по спасению зрения во время коронавируса

    Алена Макаренко

    С приходом удаленной работы и пандемии коронавируса многие полностью перешли в онлайн. Физической нагрузки стало меньше, а вот нагрузка на зрение, наоборот, в разы увеличилась. Как спасти глаза, написал Life.

    Россияне теперь не только работают на удаленке, но и общаются с друзьями, смотрят фильмы и театральные спектакли, посещают концерты через компьютер и смартфон. Однако после долгого нахождения у монитора способность фокусироваться и видеть на разных расстояниях снижается.

    Во время режима самоизоляции выходить из дома можно только в крайнем случае. В этом для зрения кроется опасность, рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Если человек не выходит на улицу, кожа не вырабатывает витамин D, необходимый в борьбе с прогрессирующей близорукостью.

    «Отсутствие движения и витамина D может привести постепенно и крайне незаметно к сколиозу, остеохондрозу, что в свою очередь лишь подхлестнет развитие проблем со зрением», — отметил Куренков.

    Тем не менее спасти зрение можно, сказал директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца академик РАН Владимир Нероев. Он посоветовал делать перерывы в работе за компьютером каждые 20–40 минут. В это время важно не смотреть в экран как минимум несколько минут. А еще нужно менять положение тела, делать разминку — глазных и других мышц.

    Помимо этого нужно правильно установить экран компьютера. Он должен располагаться на расстоянии вытянутой руки, а центр монитора необходимо сместить на 10–15 сантиметров ниже уровня глаз.

    Нероев также посоветовал купить увлажняющие капли. А вот приобретать антибликовые очки не нужно, считает Нероев. По его мнению, это только маркетинговый ход. Зато смысл есть в настройке хорошего освещения в квартире. Оно не должно ослеплять, а напротив, быть теплым и комфортным для глаз.

    Важно дышать свежим воздухом хотя бы на балконе или на небольшой прогулке вокруг дома, соблюдая социальную дистанцию.

    «Сидеть в четырех стенах очень вредно для организма», — подытожил директор НМИЦ.