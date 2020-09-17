Врачи Челябинской области, работающие с коронавирусными больными, выйдут на пенсию раньше

Отмечается, что считаться будут дни с 1 января по 30 сентября. Новое правило будет касаться врачей, работающих в стационарах, сотрудников скорой помощи, лаборантов, которые занимаются отбором и исследованием биоматериалов больных, медсестер.

Помимо этого, на пенсию раньше выйдут и те, кому положен льготный стаж, а также сотрудники районных поликлиник.