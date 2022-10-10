Петербургские врачи нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера на ранних этапах | 360°

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Петербургские врачи нашли способ выявлять болезнь Альцгеймера на ранних этапах

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Врачи Городской больницы № 40 Санкт-Петербурга нашли способ определять болезнь Альцгеймера на ранних стадиях до возникновения первых симптомов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалисты научились исследовать биомаркеры, которые говорят о наличии патологических процессов, рассказал заведующий многопрофильным отделением № 1, врач-невролог Городской больницы № 40 Алесь Миночкин.

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Одним из первых признаков болезни являются проблемы с памятью. Часто подобные симптомы связывают с возрастом, однако в действительности подобное состояние может говорить о тенденции к развитию Альцгеймера.

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