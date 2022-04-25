Врачи Бакутина и Садыков рассказали, какие продукты повышают риск импотенции

Эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков считают, что для мужчин могут быть опасны те продукты, которые в своем составе содержат лакрицу. Об этом сообщила «Газета.ru».

Лакрица способна блокировать фермент, который отвечает за трансформацию андростендиона в тестостероне.

Специалисты также отметили, что не менее опасными для мужского организма являются продукты с большим содержанием соли, жиров и углеводов. Все это в большом количестве можно встретить в фастфуде.

По словам Садыкова, у мужчин, которые любят фастфуд, чаще других появляется атеросклероз, снижение продукции тестостерона, повышение уровня гормона пролактина и повышение в крови эстрогенов. Такие проблемы могут привести к импотенции.

«Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25% и остается сниженным еще на протяжении четырех часов», — добавила Бакутина.