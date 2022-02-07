Врачи Acıbadem объединяются против рака у детей

Ежегодно во всем мире детям диагностируют рак. Самыми распространенными являются лейкемия, опухоль головного мозга, лимфома, а также рак почек, глаз, костей и мягких тканей. Столкнувшись «лицом к лицу» со страшным диагнозом, пациенты ищут выход: опытного доктора и медицинское учреждение, где им помогут.

Для выбора необходимо обращать внимание на три важнейших критерия:

• опыт специалистов;

• мультидисциплинарный подход в лечении;

• применение передовых технологий.

В сети клиник А класса Acıbadem в Турции успешно применяют новейшие достижения в лечении и диагностике онкологических заболеваний. Группа медицинских компаний Acıbadem — один из мировых лидеров в области здравоохранения, состоящий из 22 клиник, 18 медицинских центров и компаний — служб поддержки. По всему миру открыто 43 представительства Acıbadem в 23 странах.

По словам профессора Фунда Чорапчиоглу, ведущего специалиста детской онкологии клиники Acıbadem, рак у детей агрессивнее, чем у взрослых, однако и лучше поддается лечению. Профессор советует родителям не терять надежды, доверять врачам и избегать неправдивой информации.

Красные флажки

По словам доктора, причины рака у детей неизвестны. Родителям следует обратить внимание на такие признаки: длительная усталость у ребенка, бледность и неспецифические высыпания. Следует насторожиться при увеличении лимфатических узлов на шее, под мышками или в области живота. Тревожными симптомами могут быть кровь в моче, головные боли, рвота, ухудшение слуха и зрения.

Дети часто полностью вылечиваются

Детский онколог обращает внимание, что рак у детей развивается быстро, однако и эффективность лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии и хирургии высока. Профессор добавляет, что в наше время усовершенствовали планы лечения, начали широко использовать трансплантацию стволовых клеток и таргетированную терапию.

Детский рак в цветных картинках

Дети не готовы к длительной терапии и пребыванию в клинике. Во избежание стресса после окончания лечения им необходим специальный подход. По мнению доктора, важно выписать ребенка здоровым не только физически, но и эмоционально. Для этого вместе со своей командой они написали иллюстрированную яркими картинками книгу со счастливым финалом для маленьких пациентов.

Доверяйте докторам, а не интернету!

Сотрудники Acıbadem советуют всем родителям, столкнувшимся с онкологическим заболеванием у своего ребенка, не терять надежды. Диагноз серьезный, но не ищите подсказок в интернете, нужно доверять опытным врачам и реальным методам лечения: химиотерапии, лучевой терапии и хирургии.

В онкологическом отделении Acıbadem, где лечатся дети со всего мира, работают опытные специалисты радиологии, хирургии, онкологии, ядерной медицины и нейрохирургии, так как для успешного лечения детей требуется командная работа многих специалистов, которые объединяются и применяют новейшие технологии.

Представительство сети клиник Acıbadem: Москва, улица Большая Якиманка, дом 26, корпус 1А. Телефон: +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11.