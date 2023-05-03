Здоровье 03 мая 2023, 01:36 Врачей решили научить правильно говорить с теми, кто хочет сделать аборт Минздрав разработал методички для общения с решившимися на аборт Unsplash

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Минздрав разработал единые правила для врачей, которые консультируют решивших сделать аборт. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на отправленные в некоторые больницы методички.

В пилотном проекте участвуют медучреждения семи регионов — Приморского и Камчатского краев, Архангельской, Калужской, Новгородской, Тульской и Магаданской областей.

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Рекомендации в документе делятся на три части в зависимости от возраста будущей мамы. Разные речевые конструкции будут употреблять с девушками до 18 лет, женщинами 18–35 лет и старше 35 лет.

В целом рекомендации сводятся к тому, что врач должен не давить на пациентку, а сделать акцент на положительных сторонах материнства.

Например, несовершеннолетним будут говорит, что быть молодой мамой — это здорово, что дети, рожденные молодыми родителями, будут с ними практически из одного поколения. Одиноким женщинам до 35 лет врач должен сказать, что ребенок не станет помехой найти супруга. Для женщин старше 35, опасающихся родить больного ребенка, подготовили фразы про качественную перинатальную диагностику.

При этом акушеры должны избегать таких конструкций, которые заставят пациенту чувствовать себя виноватой.